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Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса

09:55
  • суббота
  • 20 февраля 2021

Первые 120 тысяч доз "КовиВака" запустят в гражданский оборот в марте

В субботу объявлено о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщает РИА Новости. Препарат разработан Центром имени Чумакова. "КовиВак" вслед за "Спутником V" и "ЭпиВакКороной" готов к иммунной защите людей.
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Как сообщает ТАСС, первые 120 тысяч доз препарата будут запущены в гражданский оборот в середине следующего месяца.

Массовая прививочная кампания продолжается во всех регионах страны. А за пределами России все больше стран регистрируют "Спутник V". Накануне это сделали в Сан-Марино. С просьбой о поставке нашей вакцины обратились власти этого небольшого государства.

Обещанная ранее помощь Евросоюза так и не поступила. Сан-Марино стала 30-й страной, куда будет поставляться российская вакцина. А в понедельник первая ее партия прибудет в Мексику.

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