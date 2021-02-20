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В Москве простились с Андреем Мягковым

12:01
  • суббота
  • 20 февраля 2021

В последний путь артиста проводили продолжительными аплодисментами

В Москве в субботу простились с Андреем Мягковым. Один из самых любимых и узнаваемых актеров скончался в четверг на 83-м году жизни.
"Актерская глыба и мощный артист": коллеги скорбят по Андрею Мягкову

С самого утра люди шли в МХТ имени Чехова, в котором народный артист РСФСР служил больше 40 лет, передает "ТВ Центр"

Он блестяще сыграл десятки театральных ролей, но настоящую славу принесли легендарные картины Эльдара Рязанова. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Служебный роман", "Гараж" - персонажи Мягкова, несмотря на свои недостатки, вызывали симпатию у зрителя, были близки и понятны. А в полной мере актерское дарование раскрылось в "Братьях Карамазовых" и "Днях Турбиных".

Но коллеги ценили Андрея Мягкова не только за талант, но и за интеллигентность, тактичность и неизменную требовательность к самому себе.

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Церемония прощания с Андреем Мягковым
Церемония прощания с Андреем Мягковым
Церемония прощания с Андреем Мягковым
Церемония прощания с Андреем Мягковым
Церемония прощания с Андреем Мягковым
Церемония прощания с Андреем Мягковым
Церемония прощания с Андреем Мягковым
Церемония прощания с Андреем Мягковым
Церемония прощания с Андреем Мягковым
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