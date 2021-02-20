"Роскосмос" полностью выполнил гособоронзаказ в 2020 году

Дмитрий Рогозин рассказал президенту о работе госкорпорации

"Роскосмос" на 100 процентов выполнил гособоронзаказ в 2020 году. Об этом Владимиру Путину в субботу доложил глава корпорации Дмитрий Рогозин в ходе рабочей встречи в Кремле, передает "ТВ Центр".

По словам Рогозина, за прошлый год было запущено 24 ракеты космического и военного назначения. Все старты были успешными. На этот год планы более амбициозные. Впервые за 45 лет возобновится исследование Луны - в октябре с космодрома "Восточный" отправят первый аппарат. К МКС запустят два модуля, самый крупный - "Наука" - уже в мае.

Кроме того, "Роскосмос" начинает вводить новые спутники системы "Глонасс", которые обеспечивают стопроцентный охват всей территории Земли.

Путин: Сколько их у нас сейчас на орбите?

Рогозин: "Глонассов" у нас 28. На боевом дежурстве – 23, остальные находятся либо под испытаниями под контролем генерального конструктора, либо это так называемый орбитальный резерв. Если у одного аппарата выходит ресурс, соответственно, включается другой. И на земле у нас находятся еще один аппарат старого поколения, "Глонасс-М", и "Глонасс-К2", "Глонасс-К" уже с все более и более увеличивающимся числом, долей российской микроэлектроники. К 2025 году, Владимир Владимирович, как и обещал, мы выйдем полностью на абсолютно 100-процентное импортозамещение для "Глонасса".

Путин: И срок работы увеличим.

Рогозин: Конечно. До 15 лет минимум. Но они и сейчас даже заданный срок перерабатывают. Это хорошо. То есть если кто-то выключается, как я уже сказал, у нас есть наземный и орбитальный резерв, но, тем не менее, они сами по себе показывают очень хорошую, высокую надежность.

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