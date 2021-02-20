Мишустин поручил контролировать качество вакцин от коронавируса

Главная цель - не получать сверхприбыль, а помочь людям, отметил премьер

В субботу премьер Михаил Мишустин в ходе совещания сообщил о регистрации уже третьей российской вакцины "КовиВак" центра имени Чумакова. Первые 120 тысяч доз поступят в гражданский оборот в середине марта.

"КовиВак" показал свою эффективность и безопасность и рекомендован к применению у лиц с 18 до 60 лет. Мишустин подчеркнул: Россия - единственная страна в мире, где созданы три препарата для профилактики коронавируса. При этом темпы производства наращиваются. Однако увеличение объёмов ни в коем случае не должно отражаться на качестве вакцин.

"Прошу вас, коллеги, лично контролировать весь процесс производства, и чтобы сокращение времени, которое необходимо для контроля качества для выпуска в гражданский оборот, было абсолютно точно научно обоснованным и, как я вам уже сказал, не влияло на качество. Ну и при этом необходимо чётко отслеживать, чтобы порядок ценообразования был прозрачный, а стоимость препарата - обоснованной. Главная цель - не получать сверхприбыль на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве, а помочь людям", - заявил Мишустин.

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