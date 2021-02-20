Движение по Крымскому мосту полностью восстановлено

Движение по мосту было перекрыто почти сутки

После снежного коллапса на юге России в субботу открыли движение по Крымскому мосту. Около суток автомобилисты были вынуждены провести в километровых пробках. Некоторые машины утопали в полуметровых сугробах.

Крымский мост поехал в штатном режиме в 6 утра. Сначала легковой транспорт, спустя полчаса – грузовой. Трасса "Таврида" расчищена от снега по всей протяженности. Высыпано 700 тонн реагента. Но ледяная корка и плотный туман пока не позволяют двигаться с максимально допустимой скоростью.

Вдоль трассы до сих пор можно увидеть последствия разгула стихии. Застрявшие и брошенные в сугробах машины, горы снега на обочинах и на разворотах. Буксуют фуры. Те, кто простояли сутки с таманской стороны моста, теперь застревают на крымской.

Крымские власти заявили, готовится обращение об отстранении подрядчика, который уже во второй раз за эту зиму не справился с расчисткой снега на главной транспортной артерии полуострова. Местные жители указывают на еще одну причину такого коллапса.

Снежным пленом в Крыму называют участок "Тавриды" от Феодосии до Керчи. При строительстве трассы для расширения дорожного полотна здесь пришлось вырубить защитные лесополосы. Теперь магистраль ничто не защищает от степных ветров, которые буквально забрасывают счищенный снег обратно на асфальт.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто почти сутки. На автоподходах образовались километровые пробки - около 300 машин и автобусов по обе стороны Керченского пролива. В четырех районах полуострова был введен режим угрозы ЧС. Спасатели развернули более 10 пунктов обогрева.

В Керчи выпала почти месячная норма осадков. На расчистке снежных заносов задействовали почти 180 единиц техники и полтысячи человек. Военные и Росгвардия работали вместе со спасателями.

Сейчас на Керченском полуострове сильный ветер, мороз и туман. Заторов нет, но дорожная обстановка по-прежнему сложная. Между тем, синоптики обещают, что в ближайшие дни так называемая циклоническая депрессия уступит место антициклону.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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