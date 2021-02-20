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Диалог с Россией: итоги Мюнхенской конференции по безопасности

12:07
  • суббота
  • 20 февраля 2021

Мероприятие проходило в онлайн-формате

Отношения с Россией стали одной из главных тем на Мюнхенской конференции по безопасности. В этом году она прошла в виртуальном формате, передает "ТВ Центр".
Меркель заявила о разногласиях в ЕС из-за России

Усилить давление на Москву призвал европейских союзников президент США. Джо Байден обвинил нашу страну в кибератаках и стремлении ослабить блок НАТО. Инструментом сдерживания России, по его мнению, должно стать оказание помощи Западом Украине.

Со своей стороны, за диалог с Москвой выступили лидеры Франции и Германии. Президент Эммануэль Макрон подчеркнул: без этого невозможно говорить о безопасности в Европе. Ангела Меркель призвала партнёров выработать общую линию в отношениях с Россией. Пока же подходы сильно разнятся, что видно, в частности, по острой полемике вокруг газопровода "Северный поток - 2".

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