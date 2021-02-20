Суд признал законной замену Навальному условного срока реальным

За делом пристально следят иностранные дипломаты

Мосгорсуд в субботу рассматривал жалобу Алексея Навального на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше". За слушаниями следили не только российские журналисты, но и представители посольств десяти государств.

Обвинитель напомнил - Навальный в течение всего испытательного срока систематически не выполнял постановления судов и нарушал правила условного заключения еще до лечения в Германии. Именно поэтому ему назначили три с половиной года колонии.

В итоге Мосгорсуд признал законной замену Навальному условного срока реальным. При этом суд учел нахождение блогера под домашним арестом в течение полутора месяцев, сообщает РИА Новости. Как рассказал ТАСС адвокат Вадим Кобзев, с учетом сегодняшнего решения Мосгорсуда Навальный проведет в колонии немногим более двух с половиной лет.

И в субботу должен завершиться процесс по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны - судья выслушает последнее слово Навального и вынесет приговор, передает "ТВ Центр".

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