В Москве прошел предпремьерный показ фильма о лыжнице Вяльбе

Спортсменка консультировала создателей ленты

История большой мечты, нелёгких испытаний и олимпийских побед. В столичном кинотеатре "Иллюзион" состоялся предпремьерный показ фильма "Белый снег", сообщает "ТВ Центр".

В его основе - биография легенды российского спорта, прославленной лыжницы Елены Вяльбе. Картина режиссёра Николая Хомерики о непростом пути спортсменки - от первых шагов на лыжне до абсолютного триумфа на Чемпионате мира в Норвегии. В широкий прокат лента выйдет 4 марта.

Елена Вяльбе - трёхкратная олимпийская чемпионка - помогала создателям фильма в качестве консультанта.

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