Сергунина: Музеи ВДНХ готовят тематические программы ко Дню экскурсовода

Гостей ждут обзорные экскурсии по территории главной выставки страны

Серию познавательных туров подготовили на ВДНХ ко Дню экскурсовода, который отмечается 21 февраля. Об этом в субботу сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Разные площадки ВДНХ готовят свои тематические программы. Они посвящены истории нашей страны и самой выставки, славянской письменности, отечественной космонавтике. Интересно будет и взрослым, и детям", - сообщила она.

Познавательный тур по территории ВДНХ стартует в 15:30. Все подробности можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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