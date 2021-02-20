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Сергунина: Музеи ВДНХ готовят тематические программы ко Дню экскурсовода

12:04
  • суббота
  • 20 февраля 2021

Гостей ждут обзорные экскурсии по территории главной выставки страны

Серию познавательных туров подготовили на ВДНХ ко Дню экскурсовода, который отмечается 21 февраля. Об этом в субботу сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Разные площадки ВДНХ готовят свои тематические программы. Они посвящены истории нашей страны и самой выставки, славянской письменности, отечественной космонавтике. Интересно будет и взрослым, и детям", - сообщила она.

Познавательный тур по территории ВДНХ стартует в 15:30. Все подробности можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

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