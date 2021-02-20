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В Ирландии будут отправлять в тюрьму нарушивших карантин туристов

13:05
  • суббота
  • 20 февраля 2021

Также предусмотрены большие штрафы

Иностранным туристам, нарушающим правила карантина в Ирландии, грозят крупные штрафы и даже тюремное заключение. Соответствующий законопроект одобрило правительство страны.
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Согласно документу, две недели в отелях за свой счет обязаны провести туристы из двух десятков стран, среди которых Бразилия и Австрия. Также им надлежит сделать несколько тестов на COVID-19.

Наказание за выход из гостиницы без разрешения, а также отказ от тестирования жесткое. Даже при первом нарушении прописан штраф в размере пяти тысяч долларов, либо месяц тюремного заключения.

Если же провинившийся попался в третий раз, выплата увеличится еще на 1000 долларов, а срок заключения – до полугода, передает РИА Новости.

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