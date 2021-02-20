Андрея Мягкова проводили в последний путь аплодисментами

В Москве в субботу простились с артистом

В Москве простились с Андреем Мягковым. На гражданской панихиде, которая прошла в родном для артиста МХТ имени Чехова, собрались сотни людей - коллеги, близкие, поклонники. Его знают и любят несколько поколений зрителей - за яркий талант, харизму и интеллигентность, которая чувствовалась в каждой роли.

Во МХАТе траур. Великий театр провожает в последний путь своего великого коллегу. Слова даются с трудом. Профессионально поставленные голоса дрожат и умолкают.

"Андрей Васильевич - это уникальный, большой артист. И очень как-то бывает немножко досадно, когда только к прекрасным "рязановским" фильмам сводят работы и творчество этого удивительного мастера. Это только часть того, что он сделал", - рассказал художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач.

Недотёпа Новосельцев, ревнивец Карандышев, правдоруб Хвостов, и, конечно, обаятельный романтик Лукашин. С этими персонажами, органично созданными Андреем Мягковым, выросло не одно поколение зрителей. Сегодня все они скорбят. Оплакивают любимого артиста, несут ему цветы.

Профессиональный диапазон позволял выбирать любые характеры. Их только в кино - более полусотни. И почти нет отрицательных ролей. Если только в театре. Яркие, драматические. В разные годы Олег Ефремов ставил "Чайку", и доверял роль и Треплева, и Тригорина. Его и сейчас называют "ефремовским любимчиком и последователем".

Скромный, серьёзный, честный во всем. Не шел на компромиссы. Ни в профессии, ни в жизни. И совсем другой образ он создавал на экране. Артист невероятной заразительности. Воспитанный на творческой правде, что главная миссия артиста - нести людям радость, чистые эмоции. Каждая роль - в десятку.

"Вот это его сочетание глубокого понимания ситуации, грусти и веселые глаза, которые всегда его не покидали, он в этом смысле был человек несгибаемый", - рассказал народный артист РСФСР, актер МХАТ Евгений Киндинов.

За недолгую педагогическую жизнь в Школе-студии МХАТ выпустил свой курс. Учил работать над собой, учил жизни. Не поступался принципами, скрывал свою личную жизнь, считая, что артиста должны судить только по его ролям.

Он писал картины, стал автором книги. Режиссёрских работ в родном МХАТе у Мягкова две, и каждая - театральная сенсация. Уникальный дар, своя интонация. Истинный МХАТовец. До конца дней переживающий за театр и профессию.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.

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