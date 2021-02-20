Суд начал заседание по делу о клевете Навального на ветерана

Приговор могут вынести уже 20 февраля

Замена условного срока на реальный Алексею Навальному по делу "Ив Роше" была законной. Такое решение в субботу принял на выездном заседании Мосгорсуд.

При этом отбывать наказание блогер будет на полтора месяца меньше - за счет времени, проведенного под домашним арестом. Таким образом, всего Навальный пробудет в колонии около двух с половиной лет, сообщает "ТВ Центр".

Представитель обвинения в суде напомнила: на время лечения блогера в Германии ФСИН приостановила за ним надзор, однако еще до госпитализации он 7 раз нарушил условия испытательного срока. И продолжил делать это после того, как покинул клинику. Сторону защиты такой приговор не устроил, адвокаты готовят новую апелляцию.

В субботу началось второе слушание - уже по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. За ходом заседания следят сотрудники посольств и представители СМИ, в том числе и зарубежных. Ожидается, что сегодня суд должен вынести решение.

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