ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

До конца первого полугодия Россия произведет 88 млн доз вакцин от COVID-19

14:55
  • суббота
  • 20 февраля 2021

Об этом сообщила Татьяна Голикова

В России в субботу зарегистрирована уже третья отечественная вакцина от коронавируса - "КовиВак" центра имени Чумакова.
Мишустин поручил контролировать качество вакцин от коронавируса

В ампулах, вереницей бегущих по конвейеру, вещество под названием "КовиВак". Третья по счету российская вакцина от коронавируса, разработанная учеными центра имени Чумакова. 20 февраля её официально зарегистрировали.

"Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот. Сегодня Россия - это единственная страна, у которой есть уже три вакцины для профилактики ковидной инфекции", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Вакцина "КовиВак" является не просто третьим в России препаратом после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны". Она еще и третья по разновидности. Этот препарат разработали на основе инактивированного, то есть умерщвлённого коронавируса. И главная задача ученых заключалась в том, чтобы эти мертвые клетки ковида вызвали у человека иммунный ответ.

Причем, никаких побочных эффектов от применения вакцины за все время испытаний не выявлено. У подавляющего большинства добровольцев, говорят в ученые, даже не фиксировалось повышения температуры.

"В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность. И экспертные организации подтвердили её эффективность и безопасность", - сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В год центр имени Чумакова готов выпускать минимум 10 миллионов доз своей вакцины. Однако в промышленное производство "КовиВак" поступит уже после проведения пострегистрационный испытаний, в которых примут участие порядка трех тысяч человек. Среди них будут люди с онко- и аутоиммунными заболеваниями. Что касается двух других российских вакцин, то темп их производства продолжает расти. 

"До конца первого полугодия объем производства составит, пока без "КовиВака", 88 миллионов комплектов доз. Львиная доля - 83 миллиона комплектов доз - приходится на "Спутник V" и 5,4 миллиона комплектов на "ЭпиВакКорону", - заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В субботу, кстати, также стало известно, что центр имени Гамалеи начинает совместные испытания своей вакцины "Спутник V" с препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca, чтобы попытаться повысить эффективность последнего.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Контейнеры с вакциной "Спутник V"
Контейнеры с вакциной "Спутник V"
Лаборатория
Лаборатория
Лаборатория
Лаборатория
Вакцина против коронавируса "КовиВак" Центра имени Чумакова
Вакцина против коронавируса "КовиВак" Центра имени Чумакова
Лаборатория
Лаборатория
Производство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.