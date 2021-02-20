До конца первого полугодия Россия произведет 88 млн доз вакцин от COVID-19

Об этом сообщила Татьяна Голикова

В России в субботу зарегистрирована уже третья отечественная вакцина от коронавируса - "КовиВак" центра имени Чумакова.

В ампулах, вереницей бегущих по конвейеру, вещество под названием "КовиВак". Третья по счету российская вакцина от коронавируса, разработанная учеными центра имени Чумакова. 20 февраля её официально зарегистрировали.

"Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот. Сегодня Россия - это единственная страна, у которой есть уже три вакцины для профилактики ковидной инфекции", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Вакцина "КовиВак" является не просто третьим в России препаратом после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны". Она еще и третья по разновидности. Этот препарат разработали на основе инактивированного, то есть умерщвлённого коронавируса. И главная задача ученых заключалась в том, чтобы эти мертвые клетки ковида вызвали у человека иммунный ответ.

Причем, никаких побочных эффектов от применения вакцины за все время испытаний не выявлено. У подавляющего большинства добровольцев, говорят в ученые, даже не фиксировалось повышения температуры.

"В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность. И экспертные организации подтвердили её эффективность и безопасность", - сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В год центр имени Чумакова готов выпускать минимум 10 миллионов доз своей вакцины. Однако в промышленное производство "КовиВак" поступит уже после проведения пострегистрационный испытаний, в которых примут участие порядка трех тысяч человек. Среди них будут люди с онко- и аутоиммунными заболеваниями. Что касается двух других российских вакцин, то темп их производства продолжает расти.

"До конца первого полугодия объем производства составит, пока без "КовиВака", 88 миллионов комплектов доз. Львиная доля - 83 миллиона комплектов доз - приходится на "Спутник V" и 5,4 миллиона комплектов на "ЭпиВакКорону", - заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В субботу, кстати, также стало известно, что центр имени Гамалеи начинает совместные испытания своей вакцины "Спутник V" с препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca, чтобы попытаться повысить эффективность последнего.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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