Депутат Мосгордумы Бускин: объем раздельного сбора мусора в столице вырос в 1,5 раза

Перерабатывающие мощности наращиваются

В столице подвели итоги первого года обязательного раздельного сбора бытовых отходов. В этом году объем раздельного сбора мусора вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом, сообщил депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

"По всему городу установлено около 60 тысяч серых (для смешанных отходов) и синих (для вторсырья) контейнеров, отлажен двухпоточный вывоз и сортировка, наращиваются перерабатывающие мощности", - сообщил парламентарий.

По словам депутата, общественный запрос на экологический подход к утилизации твердых бытовых отходов так велик, что даже в период пандемии коронавирусной инфекции объем собранного вторсырья вырос.

"Москва может гордиться тем, что переход на раздельный сбор отходов у нас произошел без введения экономических мер принуждения населения, без штрафных санкций, которые есть в большинстве других мегаполисов", - приводит АГН "Москва" слова Игоря Бускина.

Напомним, синие контейнеры предназначены для вторсырья (пластик, стекло, металл), в серые идут смешанные отходы (включая пищевые отходы).

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