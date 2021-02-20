Депутат МГД Шарапова: Кардинальное обновление парка медтехники повышает качество работы врачей

Помощь будет оказываться еще более эффективно

В столице реализуется программа полного обновления оборудования для высокотехнологичной медпомощи. Благодаря кардинальному обновлению парка медицинской техники качество работы врачей вырастет, заявила в субботу депутат Московской городской думы Ольга Шарапова.

По словам парламентария, до 2023 года городские медучреждения получат шесть тысяч единиц новейшего оборудования. "Новая техника в больницах устанавливается по контрактам жизненного цикла, то есть производители не только поставят технику, но и будут своими силами обслуживать ее в течение 7-10 лет", - приводит АГН "Москва" слова Шараповой.

Она также отметила, что данная программа - важная инвестиция в будущее столичной медицины. Так, новое оборудование позволяет студентам медицинских вузов прорабатывать новые стратегии лечения пациентов.

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