В России семь человек заразились новым штаммом птичьего гриппа

Они чувствуют себя хорошо

В России подтверждён первый случай инфицирования человека новым типом вируса птичьего гриппа. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, данные о заболевании уже передали Всемирной организации здравоохранения.

По словам Поповой, учеными выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге страны. Они чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким, сообщила глава Роспотребнадзора.

Вирус преодолел межвидовой барьер, но от человека к человеку не передаётся. "Обнаружение этих изменений, когда вирус еще не обрел свойство передаваться от человека к человеку дает всем нам, всему миру время подготовиться к возможным изменениям и уже реагировать адекватно и своевременно", - приводит РИА Новости слова Поповой.

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