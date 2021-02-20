Депутат Мосгордумы Александр Семенников призвал усилить меры борьбы с кибермошенниками

Преступники рассчитывают на беззаботность и рассеянность граждан

Депутат Московской городской думы Александр Семенников отметил всплеск кибермошенничества на фоне пандемии коронавируса в 2020 году. При этом главный инструмент преступников - это социальная инженерия.

"При покупке в интернет-магазинах пользуйтесь только проверенными порталами, если же необходимо совершить покупку в малом интернет-магазине, будьте предельно внимательны. Если процесс оплаты вызывает подозрения, прервите его и обратитесь в компетентные органы для проверки", - отметил парламентарий.

По его словам, в интернет-магазинах стали чаще "засвечиваться" банковские данные граждан, в числе которых номера и коды банковских карт – этим и пользуются мошенники. Также они могут выдать себя за сотрудников финансовых учреждений и попытаться выведать у клиента личные данные.

"В наши дни сотрудники служб безопасности и отделов контроля платежей практически никогда не звонят клиентам для выяснения деталей операций", - приводит АГН "Москва" слова Семенникова.

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