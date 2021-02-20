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Под завалами цеха в Норильске нашли тела еще двух рабочих

16:23
  • суббота
  • 20 февраля 2021

Последняя информация о ЧП

В Норильске завершены поисковые работы на фабрике, где произошло обрушение. Под завалами обнаружили тела двоих сотрудников цеха, передает РИА Новости.

О произошедшем стало известно в субботу около четырех часов утра. В цехе в момент ЧП находились восемь человек. Из-под завалов удалось спасти четверых, еще двое выбрались самостоятельно. Госпитализированы пятеро, по пути в больницу один из пострадавших скончался.

Судьба еще двоих долгое время оставалась неизвестной. Возбуждено уголовное дело, свою проверку начала прокуратура.

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Последствия обрушения на предприятии в Норильске
Последствия обрушения на предприятии в Норильске
Последствия обрушения на предприятии в Норильске
Последствия обрушения на предприятии в Норильске
Последствия обрушения на предприятии в Норильске
Последствия обрушения на предприятии в Норильске
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