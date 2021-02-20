Депутат МГД Артемьев: Знаковая космическая выставка "Первые в мире" открылась на ВДНХ

В составе экспозиции - три тематических раздела

На ВДНХ открыли выставку "Первые в мире", она посвящена знаковым достижениям советской космонавтики, которые отражены в плакатном искусстве 1950-1960-х годов. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

По словам парламентария, данная выставка - это отличная возможность напомнить о достижениях нашей страны широкому кругу посетителей.

"Таким образом можно проследить и преемственность идей освоения космоса, сильной космической программы, которая работает в нашей стране, и увидеть, какой большой путь мы прошли в техническом и научном развитии", — приводит АГН "Москва" слова Артемьева.

В составе экспозиции - три тематических раздела. В первом ("Человеку путь открыт!") посетители смогут увидеть плакаты, которые посвящены космической программе в СССР. Раздел "Да будет мир!" посвящен влиянию космических полетов на повседневную жизнь граждан. В третьем разделе ("Сыны Октября - пионеры Вселенной!") посетители смогут ознакомится с яркими образцами советского агитационного плакатного искусства.

"Космическая отрасль является передовой областью науки, той, что двигает страну и все человечество к новым, неизведанным сферам и пространствам", - добавил депутат.

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