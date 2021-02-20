ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Артемьев: Знаковая космическая выставка "Первые в мире" открылась на ВДНХ

16:48
  • суббота
  • 20 февраля 2021

В составе экспозиции - три тематических раздела

На ВДНХ открыли выставку "Первые в мире", она посвящена знаковым достижениям советской космонавтики, которые отражены в плакатном искусстве 1950-1960-х годов. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

По словам парламентария, данная выставка - это отличная возможность напомнить о достижениях нашей страны широкому кругу посетителей.

"Таким образом можно проследить и преемственность идей освоения космоса, сильной космической программы, которая работает в нашей стране, и увидеть, какой большой путь мы прошли в техническом и научном развитии", — приводит АГН "Москва" слова Артемьева.

В составе экспозиции - три тематических раздела. В первом ("Человеку путь открыт!") посетители смогут увидеть плакаты, которые посвящены космической программе в СССР. Раздел "Да будет мир!" посвящен влиянию космических полетов на повседневную жизнь граждан. В третьем разделе ("Сыны Октября - пионеры Вселенной!") посетители смогут ознакомится с яркими образцами советского агитационного плакатного искусства.

"Космическая отрасль является передовой областью науки, той, что двигает страну и все человечество к новым, неизведанным сферам и пространствам", - добавил депутат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Выставка советских плакатов
Выставка советских плакатов
Выставка советских плакатов
Выставка советских плакатов
Выставка советских плакатов
Выставка советских плакатов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.