Навальный признан виновным по делу о клевете на ветерана

Блогера оштрафовали на 850 тысяч рублей

В субботу мировой суд Бабушкинского района Москвы огласил приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Блогер признан виновным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление судьи.

Суд назначил Навальному штраф в размере 850 тысяч рублей, передает РИА Новости. "По совокупности преступлений (с учетом приговора по "Ив Роше") назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей", - объявила судья Вера Акимова.

В прошлом году Навальный разместил в своих соцсетях ролик, где ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку поправок в Конституцию. В комментарии к видео блогер оскорбил фронтовика. Свой вины Навальный не признал.

Ранее в субботу Мосгорсуд признал законной замену Навальному условного срока реальным по делу "Ив Роше". При этом суд учел нахождение блогера под домашним арестом в течение полутора месяцев.

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