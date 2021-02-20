Депутат Мосгордумы Козлов: Электронный сбор подписей дополняет электронную избирательную систему

Это закономерный шаг после введения возможности голосования онлайн

Москва готова к сбору подписей избирателей через интернет, заявил в субботу депутат Мосгордумы Александр Козлов.

"Электронный сбор подписей – это закономерный шаг после введения возможности голосования онлайн, дополняющий и развивающий электронную избирательную систему", - заявил парламентарий.

По словам депутата, сложности в традиционной процедуре сбора подписей зачастую связаны с техническими ошибками. Например, избиратель пишет неразборчиво или использует недопустимые сокращения, передает АГН "Москва".

"Цифровизация позволит исключить такие моменты", - добавил Александр Козлов.

Ранее депутат сообщил, что имеющийся опыт позволит столице успешно провести онлайн-голосование в сентябре 2021 года. По словам Козлова, система онлайн-голосования отработана, она доказала свою абсолютную прозрачность.

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