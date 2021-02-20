Попова высказалась о происхождении COVID-19

Вирус мог передаться человеку от животных

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение о происхождении коронавирусной инфекции.

"Один из самых свежих - это пример коронавируса, COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных", - приводит РИА Новости слова Поповой, сказанные в эфире "России 24".

Ранее представители работавшей в Ухане международной группы ВОЗ заявили, что пандемия вряд ли могла стать следствием утечки из лаборатории.

По мнению экспертов, естественным "резервуаром" для COVID-19 была определенная популяция животных, в которых инфекция мутировала, после чего преодолела межвидовой барьер.

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