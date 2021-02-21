ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За сутки в России выявлено 12742 заражённых коронавирусом

11:10
  • воскресенье
  • 21 февраля 2021

Число заболевших уменьшается

За сутки в России зафиксировано 12 742 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 164 726 человек с COVID-19, умерло 83 298 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 1 602 больных, всего в столице 967 834 инфицированных, скончался 14 741 пациент. 
Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса, прививку сделали уже около 4 миллионов человек. На этой неделе получить вакцину пожелали некоторые американские дипломаты, работающие в Москве, они обратились с соответствующей просьбой к российским властям. Как написала газета Washington Post, нехватка препаратов американского производства для дипломатов наблюдается во многих странах. Госдеп США разрешил своим сотрудникам самим принимать решение – прививаться "Спутником V" или нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.