За сутки в России выявлено 12742 заражённых коронавирусом

Число заболевших уменьшается

За сутки в России зафиксировано 12 742 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 164 726 человек с COVID-19, умерло 83 298 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 1 602 больных, всего в столице 967 834 инфицированных, скончался 14 741 пациент.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса, прививку сделали уже около 4 миллионов человек. На этой неделе получить вакцину пожелали некоторые американские дипломаты, работающие в Москве, они обратились с соответствующей просьбой к российским властям. Как написала газета Washington Post, нехватка препаратов американского производства для дипломатов наблюдается во многих странах. Госдеп США разрешил своим сотрудникам самим принимать решение – прививаться "Спутником V" или нет.

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