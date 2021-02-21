В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1807 человек

Сергей Собянин призвал москвичей не расслабляться

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 807 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 884 615.

На этой неделе мэр столицы Сергей Собянин посоветовал москвичам беречься, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом. По его словам, число госпитализаций и тяжело болеющих пациентов идёт на убыль, однако москвичи должны продолжать соблюдать рекомендованные ограничения.

По данным на 21 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 164 726 пациентам, умерли с начала пандемии 83 298 человек. В Москве больных зарегистрировано 967 834, в мире более 111 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,4 миллиона человек.

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