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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 111 миллионов

11:06
  • воскресенье
  • 21 февраля 2021

На первом месте - США

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 111 миллионов, скончались от осложнений болезни более 2,4 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил менее трёх миллионов.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших –28 миллионов человек, там умерли от осложнений болезни около 497 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10,9 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем 10 миллионами инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 4,1 миллиона. Россия занимает пятую позицию, у нас в стране выявлено более 4 миллионов человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (18 человек), на Самоа (3 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

На этой неделе немецкий физик Роланд Визендангер заявил, что коронавирус появился в китайской лаборатории и оттуда начал распространяться по миру. Учёный уверен в этом на 99,9%. Ранее официальной версией начала распространения вируса было его появление на рынке в китайском городе Ухань. Туда он попал вместе с летучими мышами, а затем начал распространяться среди людей. 

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