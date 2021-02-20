Мишустин обсудил с премьером Белоруссии соглашение о нефтепродуктах

Также обсуждались совместные меры по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин по телефону обсудил со своим белорусским коллегой Романом Головченко реализацию соглашения о перевозке белорусских нефтепродуктов, предназначенных к экспорту через российские порты.

"Кроме того, Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями о совместных мерах по противодействию коронавирусной инфекции", - сообщает сайт российского правительства.

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