Разработана методика отправки пьяных в вытрезвители

Забирать нетрезвых граждан смогут даже из квартир

В России снова заработали вытрезвители. В связи с этим МВД предложило правила отправки пьяных граждан в такие заведения. Они опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

Не ориентирующихся в пространстве граждан смогут доставлять в вытрезвители из всех общественных мест. Также предусмотрен выезд в жилой сектор по просьбам соседей и родственников. Из квартир и частных домов будут забирать пьяных, которые могут причинить вред другим гражданам или нанести ущерб имуществу.

Доставлять в вытрезвители пьяных имеют право минимум двое полицейских на служебной машине. Стражи порядка обязаны обеспечить безопасность медикам в вытрезвителях при проведении процедуры освидетельствования.

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