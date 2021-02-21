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Боевики в Сирии готовят новую провокацию с химоружием

10:42
  • воскресенье
  • 21 февраля 2021

В Идлиб уже доставлены ёмкости с хлором

Боевики запрещённой в России группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят инсценировку химатаки на северо-востоке сирийского Идлиба. Об этом стало известно Центру по примирению сторон. По данным наших военных, террористы доставили в зону деэскалации ёмкости с отравляющими веществами, предположительно – хлором.
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В этот раз местом провокации выбран населенный пункт Тарманин. Цель прежняя - обвинить правительственные силы в применении химоружия против мирного населения и дискредитировать сирийские власти. Как отметили в Центре по примирению, в последнее время участились обстрелы со стороны террористов.

Между тем, российские военные продолжают оказывать помощь жителям пострадавших от боевых действий районов Сирии. В один из посёлков Алеппо они доставили 250 продуктовых наборов. Люди живут в разрушенных домах, без воды и электричества, и такая помощь им крайне необходима, сообщает "ТВ Центр".

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