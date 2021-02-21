В Норильске задержаны руководители фабрики, на которой обрушилась крыша

Погибли три человека

В Норильске задержаны четверо сотрудников руководства обогатительной фабрики и подрядной организации. Такие действия предприняты в рамках расследования гибели троих рабочих во время обрушения конструкций склада по дроблению руды.

Правоохранители установили, что еще несколько лет назад там были выявлены серьёзные дефекты, которые уже тогда могли привести к трагедии, но ремонтные работы начались только в феврале этого года и проводились с нарушениями.

По уточненным данным, площадь обрушения составила тысячу квадратных метров. Жертвами стали три человека, из-под завалов самостоятельно выбрались двое, ещё пятеро пострадали, сообщает "ТВ Центр".

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