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Фрагмент двигателя самолёта упал на жилой дом в США

10:37
  • воскресенье
  • 21 февраля 2021

Пострадавших нет

Самолету американской авиакомпании United Airlines пришлось спешно возвращаться в аэропорт вылета. Boeing 777 выполнял рейс Денвер - Гонолулу. Но в полёте у лайнера загорелся, а потом взорвался один из двигателей. На борту в это время находились более 200 пассажиров и 10 членов экипажа.
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Крупные детали обшивки силового агрегата упали на жилые кварталы городка Брумфилд в штате Колорадо. Один из обломков повредил дом. Полиция попросила местных жителей при обнаружении не трогать фрагменты и сообщить о находке властям.

Сейчас лайнер благополучно приземлился в международном аэропорту Денвера. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает "ТВ Центр".

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