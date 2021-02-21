Фрагмент двигателя самолёта упал на жилой дом в США

Пострадавших нет

Самолету американской авиакомпании United Airlines пришлось спешно возвращаться в аэропорт вылета. Boeing 777 выполнял рейс Денвер - Гонолулу. Но в полёте у лайнера загорелся, а потом взорвался один из двигателей. На борту в это время находились более 200 пассажиров и 10 членов экипажа.

Крупные детали обшивки силового агрегата упали на жилые кварталы городка Брумфилд в штате Колорадо. Один из обломков повредил дом. Полиция попросила местных жителей при обнаружении не трогать фрагменты и сообщить о находке властям.

Сейчас лайнер благополучно приземлился в международном аэропорту Денвера. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает "ТВ Центр".

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