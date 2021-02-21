"Спутник V" набирает популярность в мире

Вакцинация началась в Черногории

Всё больше стран намерены приобрести вакцину "Спутник V". Бразилия выделила около 130 миллионов долларов на её покупку, а в Черногории уже начали иммунизацию населения российским препаратом. Житель старинного городка Рисана - 66-летний Владимир Ждерич - стал первым в стране, кто привился российской вакциной.

По сравнению с другими европейскими странами, в Черногории прививочная кампания началась с опозданием – только в эту субботу, 20 февраля. В первую очередь, вакцину получают медработники и пожилые люди. Несколько дней назад две тысячи доз "Спутника V" доставили в балканскую республику спецбортом из соседней Сербии. Следующие партии будут поступать в страну напрямую из России, черногорский госрегулятор одобрил импорт нашей вакцины против коронавируса.

А в Австрии задумались о производстве "Спутника V" на своих фармакологических площадках, обращения поступают от местных медицинских компаний. Ранее канцлер Себастьян Курц заявил о готовности привиться российским препаратом после того как вакцина будет одобрена Евросоюзом. Австрийский лидер настаивает, что в вопросе регистрации "Спутника V" не должно быть геополитического табу. Россия к сотрудничеству готова и тоже призывает не политизировать вопрос, а дать людям больше возможностей защитить себя, сообщает "ТВ Центр".

Около 130 миллионов долларов выделяют власти Бразилии на приобретение российской вакцины. Закупка будет производиться в особом порядке, без конкурса. Страна – один из лидеров мирового антирейтинга по заболеваемости и смертности от коронавируса. В регионах, где ситуация наиболее тяжёлая, местные жители даже перекрывали автомобильное движение, протестуя против бездействия правительства. Ожидается, что "Спутник V" может быть доставлен в Бразилию в течение двух недель.

Сейчас применение нашей вакцины одобрено более чем в 30-ти странах мира. А накануне, 20 февраля в России зарегистрировали уже третий препарат против коронавируса – "КовиВак" - он разработан Центром имени Чумакова. Преимущество препарата в том, что он хранится до полугода при температуре от плюс трёх до плюс восьми градусов. Создатели "КовиВак" заявили, что намерены подать документы во Всемирную организацию здравоохранения на так называемую преквалификацию своей разработки. Это откроет препарату дорогу на глобальный мировой рынок.

Тем временем, в Аргентине представили нового министра здравоохранения - Карлу Виццотти. Её предшественник подал в отставку после скандала вокруг так называемой вип-вакцинации. Журналистам стало известно, что глава Минздрава помогал высокопоставленным чиновникам и депутатам сделать прививку от коронавируса раньше других, в обход общего порядка.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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