В Азовском море спасли людей с уплывшей от берега льдины (видео)

На помощь пришли полицейские

Крупная спасательная операция прошла в Ростовской области. На оторвавшейся от берега льдине оказались заблокированы больше 20 человек. ЧП произошло в Таганрогском заливе. Туда люди пришли покататься на коньках и не заметили, как образовалась трещина.

Среди тех, кто оказался в ловушке почти половина - дети. Льдину отнесло на 50 метров от берега, возможности выбраться самостоятельно у людей не было.

Но на помощь пришли полицейские. Они подогнали специализированные катера на воздушных подушках. Всех благополучно доставили на берег, никто не пострадал, сообщает "ТВ Центр".

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