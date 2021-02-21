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Растёт число жертв небывалых морозов на юге США

13:12
  • воскресенье
  • 21 февраля 2021

Несколько миллионов человек сидят без света и воды

В США уже почти 60 человек погибли из-за суровых морозов. Больше всего страдают южные штаты Техас и Луизиана. Удара стихии не выдержали системы электро- и водоснабжения. В магазинах - пустые полки.
Техас в глазури: аномальные морозы сковали юг США

Зима с доставкой на дом. Сугробы прямо в спальне, а с потолка - потоки талой воды. Так сейчас выглядят квартиры многих техасцев. Штат Техас, где обычно в это время температура не опускается ниже 15 градусов тепла, замерзает.

Отопления нет ни у кого. Дома южного штата не готовы к экстремальным морозам. Замерзает всё - от чая в стаканах до воды в аквариумах. Добраться на работу - отдельное приключение. Люди в футболках и шортах, стоя в сугробах по колено, сначала пытаются очистить машину от снега. Впрочем, некоторые отнеслись к капризам погоды с юмором и устроили лыжную гонку прямо на центральной улице.

В другой части Хьюстона - пожары. Экстренные службы парализованы.  Гидранты замёрзли и спасатели не могут приступить к тушению. В результате несколько многоэтажных домов уничтожены огнём. В штате повреждены коммуникации. Люди вынуждены часами простаивать в очередях, чтобы набрать канистры, сообщает "ТВ Центр". 

 Часть города обесточена, на дорогах пробки. Инфраструктура, которую закладывали несколько десятилетий назад, оказалась просто не готова к экстремальным морозам. При этом власти не спешат помогать местным жителям: сенатора от Техаса обвинили в том, что тот решил переждать непогоду в тепле.

На помощь приходят волонтёры. В специальных центрах готовы накормить, отогреть, а при необходимости и предоставить медицинские услуги. Только за эту неделю из-за морозов в Техасе погибли порядка 20 человек, более 13 миллионов остались без воды и отопления.

Президент в США Джо Байден признал происходящее в Техасе стихийным бедствием. В Луизиане введен режим ЧС. Электричество в дома обещают вернуть в ближайшие дни.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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