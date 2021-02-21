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Полиция безуспешно пытается обуздать протестующих в Каталонии

11:28
  • воскресенье
  • 21 февраля 2021

Люди вышли на защиту арестованного властями рэпера

Беспорядки, драки, погромы… Волна ожесточённых протестов захлестнула испанскую Каталонию. Тысячи радикалов вновь вышли на улицы в поддержку рэпера Пабло Аселя, осуждённого за прославление терроризма и оскорбление испанской короны.
Десятки человек пострадали в результате беспорядков в Каталонии

Массовые акции прошли более чем в 20-ти городах автономии. Самая напряжённая ситуация сохраняется в Барселоне. Протестующие разгромили центр города: они били витрины и грабили магазины, возводили баррикады и поджигали их.

То и дело в толпе случались потасовки, полицейских забрасывали камнями и бутылками. Правоохранителям в ответ пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ. Хаос царит на улицах Каталонии уже пятую ночь подряд, каждая акция не обходится без пострадавших, сообщает "ТВ Центр".

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