Авиакомпания "Россия" назвала новый Superjet в честь Магнитогорска

Самолёт презентовали в аэропорту "Шереметьево"

Торжественная презентация нового самолёта Superjet 100" прошла в столичном аэропорту "Шереметьево". Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества. Пассажирский лайнер получил имя города Магнитогорска, сообщает "ТВ Центр".

Он стал первым участником программы памяти, организованной "Роспатриотцентром" и авиакомпанией "Россия". В рамках проекта серии новых самолётов будут присвоены имена городов трудовой доблести тех населённых пунктов, которые в годы войны не прекращали работать на нужды фронта и внесли особый вклад в Победу над фашизмом.

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