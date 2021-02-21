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Авиакомпания "Россия" назвала новый Superjet в честь Магнитогорска

12:30
  • воскресенье
  • 21 февраля 2021

Самолёт презентовали в аэропорту "Шереметьево"

Торжественная презентация нового самолёта Superjet 100" прошла в столичном аэропорту "Шереметьево". Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества. Пассажирский лайнер получил имя города Магнитогорска, сообщает "ТВ Центр".

Он стал первым участником программы памяти, организованной "Роспатриотцентром" и авиакомпанией "Россия". В рамках проекта серии новых самолётов будут присвоены имена городов трудовой доблести тех населённых пунктов, которые в годы войны не прекращали работать на нужды фронта и внесли особый вклад в Победу над фашизмом.

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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия"
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