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Владимир Ресин отмечает юбилей

12:34
  • воскресенье
  • 21 февраля 2021

У советника мэра - богатая трудовая биография

Сегодня 85 лет исполняется депутату Госдумы Владимиру Ресину. Академик, профессор, автор 30-ти изобретений. Он возглавлял крупные проекты - восстановление Храма Христа Спасителя, реконструкцию Большого театра, строительство подземного комплекса "Охотный ряд". И сейчас у советника мэра столицы и патриарха много важных дел.

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В своём рабочем кабинете в Никитском переулке Владимир Ресин трудится вот уже 30 лет. Несмотря на то, что есть и другие - и в мэрии, и в Госдуме – здесь, в департаменте градостроительной политики Москвы - всё родное. На письменном столе не только папки с деловыми бумагами, но и фотографии - родных и Юрия Лужкова, который за долгие годы совместной работы стал и другом, и крёстным внука. Но это никогда не мешало делам. Даже будучи первым замом Лужкова, всегда соблюдал субординацию.

"Если я к Лужкову заходил в кабинет со своим мнением. И мнение его было - он говорил "нет", значит я делал так, как он говорил", - признаётся Ресин в интервью "ТВ Центру".

Но до того, как стать первым замом мэра столицы, Владимир Ресин прошёл серьёзный и очень интересный путь. В Москву из Минска семья приехала, когда ему было три года. От Министерства лесной промышленности отцу дали квартиру в районе ВДНХ, где рядом жили инструктор ЦК и простые рабочие.  

Большинство квартир были коммунальные. В моём дворе жила Нинка Иванова. Это - та Нинка, которая потом сыграла роль учительницы в фильме "Весна на Заречной улице".

Среди соседей был и мальчик Семён Фарада, который вырос потом в большого актёра, и остался другом на всю жизнь. После школы Ресин поступил в Горный институт на инженерно-экономический факультет. Там нашёл не только жену, но и дело всей жизни. Работал горным мастером, затем стал покорять карьерные вершины. К подчинённым был требовательным.

"А иначе нельзя. Если нет вертикали, то ничего не будет. А ответственность колоссальная. Я с начала 1965 года начал работать в Москве. А институт кончил в 58 году. 7 лет я работал на периферии, включая Заполярный круг - в Апатитах", - делится воспоминаниями Ресин.

В Москве со временем он возглавил "Главмосинжстрой". Отвечал за инженерные коммуникации. Работать приходилось на износ и вопреки сложностям, которые возникали порой и по инициативе коллег. Позже Владимир Ресин возглавил весь столичный стройкомплекс. С 2011 года он курирует "Программу-200" - возведение храмов шаговой доступности в спальных районах столицы. 

Это дело продолжает и сейчас в статусе советника мэра Москвы. А в Госдуме возглавляет экспертный совет по проблемам долевого строительства.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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