Российские школьники проверили свои навыки в патриотическом реалити-шоу

Оно прошло в центре "Авангард"

В центре военно-патриотического воспитания "Авангард" прошло первое патриотическое реалити-шоу, в котором участвовали школьники и юнармейцы со всех уголков России. Юноши и девушки проверяли свою силу, ловкость и знания.

Им предстояло прыгать с парашютом в специальных тренажёрах. Во время стресс-тестов участники показали, как будут действовать во время катастроф или аварий, а также в операциях по спасению заложников, сообщает "ТВ Центр".

"Я надеюсь, что именно в этот момент у наших участников пришло понимание, что есть на самом деле победа в Великой Отечественной войне. Это не всегда только парады, и не всегда только чествование. Это очень серьёзное испытание", - сказала школьникам исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещёва.

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