"Это моя боль": дочь Заворотнюк рассказала о болезни матери

Анна поделилась своими переживаниями

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась с поклонниками своими переживаниями по поводу болезни матери. Вот уже почти два года звёздная семья живёт в напряжении – Анастасия Заворотнюк тяжело болеет, но подробностей о состоянии её здоровья до сих пор нет. Из поста дочери актрисы в Instagram можно сделать вывод, что пока прогресса в лечении нет.

Анна опубликовала фото с мамой, сделанное в 2017 году. "Момент абсолютного счастья запечатлён на этом, дорогом мне, снимке. Я люблю тебя". – написала дочка.

Она призналась, что очень долго думала - стоит ли писать о своих переживаниях. "Эта тема висит надо мной как дамоклов меч, и я не могу больше притворяться, что этого не существует. Последние два года были самыми тяжёлыми в моей жизни", - признаётся Анна.

Ей надоели журналисты, которые постоянно звонят и просят дать интервью. "Надоели люди которые пишут мне "у тебя же всё в порядке, вы выдумали болезнь, хватит пиариться", надоели бесконечные приглашения на программы, шоу, надоели предложения заплатить мне кучу денег за интервью", - пишет дочь Анастасии Заворотнюк.

Моя Мама очень публичный человек, она суперзвезда и конечно этого не избежать. Но мне каждый раз больно. Всё, что я могла об этом сказать на данный момент, я уже сказала. Пожалуйста, не спрашивайте. Это моя боль.

О болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" стало известно в 2019 году. Журналисты писали, что у неё опухоль мозга. С тех пор родные актрисы тщательно оберегают её покой и практически не общаются с журналистами.

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