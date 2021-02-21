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Страдающая Бузова нежно обратилась к Даве после разрыва

17:31
  • воскресенье
  • 21 февраля 2021

Она не может забыть свою любовь

Ольга Бузова сильно переживает из-за расставания с рэпером Давидом Манукяном (DAVA). Недавно в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале она даже не захотела говорить на эту тему. Было видно, что телеведущая сильно расстроена таким поворотом событий.
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А ведь прошло совсем немного времени, как Бузова и Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах, а вскоре после этого со скандалом расстались. Певица даже обвинила своего избранника в домашнем насилии и изменах.

Но сегодня Бузова призналась, что всё ещё испытывает тёплые чувства к молодому человеку и поддержала его в борьбе за победу в шоу "Танцы со звёздами" на телеканале "Россия-1".

"Я знаю, что сейчас для Давида очень важный период, знаю, как ему важна победа в "Танцах" и… если эта победа сделает его счастливым, я буду счастлива. Давид заслуживает и достоин этой победы. Я надеюсь, что ты будешь счастлив", - приводит слова Бузовой издание "СтарХит".

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