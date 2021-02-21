В чём секрет популярности секс-символов советского кино

Они до сих пор восхищают зрителей

Кумиры эпохи! Их фотографии раньше скупали в киосках, а сегодня разглядывают в соцсетях. Они - самые обаятельные и привлекательные; те, кого принято называть секс-символами.

В разные годы на Олимпе всеобщего обожания оказывались очень разные артисты.

Причём герои-любовники или роковые женщины, будоражившие чувства советских зрителей полвека назад, сегодня могут показаться вполне заурядными... Или нет?

Ольга Стрельцова проследила эволюцию секс-символов нашего кино и попыталась понять - в чём секрет их популярности (смотрите видео).

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