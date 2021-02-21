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Европа раскололась по вопросу новых санкций против России

15:03
  • воскресенье
  • 21 февраля 2021

В ЕС не выработали единую позицию

В Европе возник раскол во время обсуждения новых антироссийских санкций. Политики делают публичные заявления, свидетельствующие об отсутствии единой позиции по этому вопросу.
Кремль отреагировал на планы Запада ввести новые антироссийские санкции

В частности, в МИД Австрии заявили, что выступают против чрезмерной реакции Евросоюза на ситуацию с блогером Алексеем Навальным. Как сказал глава дипведомства Александер Шалленберг, новый санкционный список должен быть хорошо продуман и не вызывать сомнений с юридической точки зрения. "Иначе мы таким образом отпилим сук, на котором сами сидим", - предупредил он.

Новый пакет антироссийских санкций из-за дела Навального Евросоюз намерен согласовать в понедельник, 22 февраля, пишет Welt am Sonntag. Предполагается, что это будут точечные меры против отдельных лиц. В ЕС всё чаще говорят о необходимости диалога с Москвой. В свою очередь, глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьёву в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" 12 февраля заявил, что Москва не исключает возможность разрыва отношений с Евросоюзом.

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