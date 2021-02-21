ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин пожелал московским волонтёрам новых интересных проектов

16:35
  • воскресенье
  • 21 февраля 2021

Мэр обратился к ним со своей страницы в социальной сети

Сергей Собянин поздравил коллектив центра "Мосволонтёр" с семилетием со дня создания организации. Мэр пожелал волонтёрам новых интересных проектов и здоровья.
Сенатор Святенко: Добровольчество и волонтерство становится образом жизни для многих жителей столицы

"Любой может прийти в "Мосволонтёр" с вопросом: чем я могу быть полезен? Здесь не только подскажут, но и научат, помогут сделать свой социальный проект", -  написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что теперь без волонтёров не проходит ни одно крупное событие в столице.

Напомним, что волонтёры оказали большую помощь во время пика пандемии коронавируса в Москве. Они доставляли продукты пожилым людям, оказывали им помощь в оплате коммунальных услуг, выгуливали их домашних питомцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.