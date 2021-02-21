Собянин пожелал московским волонтёрам новых интересных проектов

Мэр обратился к ним со своей страницы в социальной сети

Сергей Собянин поздравил коллектив центра "Мосволонтёр" с семилетием со дня создания организации. Мэр пожелал волонтёрам новых интересных проектов и здоровья.

"Любой может прийти в "Мосволонтёр" с вопросом: чем я могу быть полезен? Здесь не только подскажут, но и научат, помогут сделать свой социальный проект", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что теперь без волонтёров не проходит ни одно крупное событие в столице.

Напомним, что волонтёры оказали большую помощь во время пика пандемии коронавируса в Москве. Они доставляли продукты пожилым людям, оказывали им помощь в оплате коммунальных услуг, выгуливали их домашних питомцев.

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