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Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

14:25
  • воскресенье
  • 21 февраля 2021

Российский теннисист занимает 4 строчку в мировом рейтинге

Новак Джокович победил Даниила Медведева на престижном турнире Australian Open. Сербский теннисист в девятый раз выиграл это состязание, проходящее в Мельбурне. Кроме того, он – абсолютный лидер мирового рейтинга.
Российский теннисист сыграет в финале Australian Open

Россиянин Даниил Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает четвёртое место, но на следующей неделе, после обновления рейтинга, он поднимется на третью строчку.

В последний раз теннисисты из России участвовали в финалах турниров "Большого шлема" в 2019 году. Тогда Даниил Медведев не смог одолеть испанца Рафаэля Надаля в финале US Open.

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