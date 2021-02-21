Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

Российский теннисист занимает 4 строчку в мировом рейтинге

Новак Джокович победил Даниила Медведева на престижном турнире Australian Open. Сербский теннисист в девятый раз выиграл это состязание, проходящее в Мельбурне. Кроме того, он – абсолютный лидер мирового рейтинга.

Россиянин Даниил Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает четвёртое место, но на следующей неделе, после обновления рейтинга, он поднимется на третью строчку.

В последний раз теннисисты из России участвовали в финалах турниров "Большого шлема" в 2019 году. Тогда Даниил Медведев не смог одолеть испанца Рафаэля Надаля в финале US Open.

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