Озвучены сроки поставок танков "Армата" в войска

Минобороны получит первые машины в 2022 году

Серийные поставки новейшего российского танка "Армата" в войска начнутся в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов. По его словам, производители машины хотят снизить её стоимость в процессе серийного выпуска, сообщает ТАСС.

Первая партия танков "Армата" будет оснащена новейшими боеприпасами. Танк способен обеспечить превосходство над лучшими зарубежными аналогами. Конструкция "Арматы" построена вокруг системы "пушка-снаряд". Дульная энергия пушки у российского танка выше, чем у иностранных машин.

Главное новшество танка - необитаемая башня. Экипаж расположен в изолированной бронированной капсуле, что снижает вероятность его гибели при подрыве машины в бою.

В эти дни на международной выставке вооружений IDEX 2021 в Абу-Даби проходит первая зарубежная демонстрация танка Т-14 "Армата". Он был впервые показан широкой публике на параде 9 мая 2015 года на Красной площади в Москве. В 2019 году танк прошёл предварительные испытания.

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