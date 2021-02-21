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Озвучены сроки поставок танков "Армата" в войска

16:16
  • воскресенье
  • 21 февраля 2021

Минобороны получит первые машины в 2022 году

Серийные поставки новейшего российского танка "Армата" в войска начнутся в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов. По его словам, производители машины хотят снизить её стоимость в процессе серийного выпуска, сообщает ТАСС.
Российский танк "Армата" впервые покажут за рубежом

Первая партия танков "Армата" будет оснащена новейшими боеприпасами. Танк способен обеспечить превосходство над лучшими зарубежными аналогами. Конструкция "Арматы" построена вокруг системы "пушка-снаряд". Дульная энергия пушки у российского танка выше, чем у иностранных машин.

Главное новшество танка - необитаемая башня. Экипаж расположен в изолированной бронированной капсуле, что снижает вероятность его гибели при подрыве машины в бою.

В эти дни на международной выставке вооружений IDEX 2021 в Абу-Даби проходит первая зарубежная демонстрация танка Т-14 "Армата". Он был впервые показан широкой публике на параде 9 мая 2015 года на Красной площади в Москве. В 2019 году танк прошёл предварительные испытания.

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