Ещё один случай падения частей двигателя Boeing произошёл в Голландии

Пострадала пожилая женщина

Второй за сутки случай падения на жилые кварталы частей самолёта зафиксирован в Нидерландах. За несколько часов до этого обшивка двигателя пассажирского Boeing 777 упала во дворе жилого дома в американском Денвере, там никто не пострадал.

В Голландии после падения фрагментов двигателя грузового самолёта Boeing 747 один человек получил ранения, сообщает портал NL Times.

Как и во время предыдущего инцидента, вскоре после взлёта двигатель самолёта загорелся, и несколько его фрагментов упали на землю. Травмы получила пожилая женщина, также повреждены несколько автомобилей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"