Первые кадры с места авиакатастрофы в Нигерии

Упал военный самолёт

В Сети появляются кадры с места падения военного самолёта King Air 350 в Нигерии. Машина упала неподалёку от столицы страны Абуджи.

Очевидцы утверждают, что пилот отвел самолёт от жилых кварталов.

На месте падения в поле виден густой чёрный дым. Рядом собралось много народа, работают пожарные, слышны крики людей.

Известно, что в авиакатастрофе погибли семь человек. Министр авиации Нигерии заявил, что причиной крушения стал отказ двигателя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"