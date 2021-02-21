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Первые кадры с места авиакатастрофы в Нигерии

17:14
  • воскресенье
  • 21 февраля 2021

Упал военный самолёт

В Сети появляются кадры с места падения военного самолёта King Air 350 в Нигерии. Машина упала неподалёку от столицы страны Абуджи.
Фрагмент двигателя самолёта упал на жилой дом в США

Очевидцы утверждают, что пилот отвел самолёт от жилых кварталов. 

На месте падения в поле виден густой чёрный дым. Рядом собралось много народа, работают пожарные, слышны крики людей.

Известно, что в авиакатастрофе погибли семь человек. Министр авиации Нигерии заявил, что причиной крушения стал отказ двигателя.

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Последствия падения самолета в Нигерии
Последствия падения самолета в Нигерии
Последствия падения самолета в Нигерии
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