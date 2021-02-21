Главного редактора Esquire Сергея Минаева заблокировали в Clubhouse

Журналист обратился к руководству соцсети

Главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева заблокировали в соцсети Clubhouse. Об этом сам журналист написал у себя в Telegram-канале. Он уточнил, что блокировка произошла после участия в дискуссии на тему феминизма.

Минаев полагает, что его оппонентки не нашли аргументов в свою пользу и решили заняться, как он выразился, "коллективным затыканием рта". В интервью РИА Новости журналист сообщил, что уже обратился в администрацию Clubhouse.

Ранее Clubhouse дважды блокировала телеведущего Владимира Соловьёва. Он утверждал, что никаких нарушений с его стороны не было.

В основе набирающей популярность социальной сети Clubhouse - голосовое общение в специальных аудиочатах. Чтобы присоединиться к определённому разговору, нужно получить приглашение от организовавшего его пользователя.

Неделю назад американский предприниматель Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина провести встречу в Clubhouse. Приглашение он опубликовал у себя в Twitter, отметив официальный аккаунт @KremlinRussia_E.

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