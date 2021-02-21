Более 130 поликлиник реконструируют в Москве до 2024 года

Программа комплексной реконструкции уже идёт полным ходом

137 устаревших детских и взрослых поликлиник реконструируют в Москве до 2024 года. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин. Он разместил ролик, в котором показаны уже отремонтированные здания.

"Посмотрите, как они выглядят после комплексного ремонта. Это совсем другой уровень комфорта для пациентов и персонала", - отметил мэр.

Он также напомнил, что на этой неделе рассказывал о масштабном обновлении медтехники в городских больницах и поликлиниках. В ближайшие годы в столичные медучреждения будут поставлены около шести тысяч новейших аппаратов, сообщил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"