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Более 130 поликлиник реконструируют в Москве до 2024 года

19:21
  • воскресенье
  • 21 февраля 2021

Программа комплексной реконструкции уже идёт полным ходом

137 устаревших детских и взрослых поликлиник реконструируют в Москве до 2024 года. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал мэр Сергей Собянин. Он разместил ролик, в котором показаны уже отремонтированные здания.
Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием

"Посмотрите, как они выглядят после комплексного ремонта. Это совсем другой уровень комфорта для пациентов и персонала", - отметил мэр.

Он также напомнил, что на этой неделе рассказывал о масштабном обновлении медтехники в городских больницах и поликлиниках. В ближайшие годы в столичные медучреждения будут поставлены около шести тысяч новейших аппаратов, сообщил Собянин.

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