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В России выявлено ещё 12604 заразившихся коронавирусом

11:13
  • понедельник
  • 22 февраля 2021

Ситуация постепенно выправляется

За сутки в России зафиксировано 12 604 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 177 330 человек с COVID-19, умерло 83 630 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 1 723 больных, всего в столице 969 557 инфицированных, скончались 14 782 пациента. 
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 111 миллионов

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В Центре имени Гамалеи объяснили высокую смертность от COVID-19 в России, которая начала проявляться осенью 2020 года. Это связано с тем, что среди заболевших много пожилых людей с сопутствующими заболеваниями. В прошлом году коронавирус стал основной причиной смерти почти 86,5 тысячи человек в России, сообщал ранее Росстат.

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