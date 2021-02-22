Московские врачи вылечили более 886 тысяч больных COVID-19

В стационарах освобождаются койки

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 658 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 886 273.

В Центре имени Гамалеи спрогнозировали развитие коронавируса предстоящей весной. Там связали рост числа заболевших с тем, что с улучшением погоды люди больше будут контактировать, гулять и перемещаться. Сезонный фактор в этой ситуации не имеет значения и не влияет на динамику, а вот поведение людей может внести свои коррективы.

По данным на 22 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 177 330 пациентам, умерли с начала пандемии 83 630 человек. В Москве больных зарегистрировано 969 557, в мире более 111 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,4 миллиона человек.

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